Николай Любимов не будет выдвигаться повторно на пост губернатора Рязанской области

Николай Любимов не будет выдвигаться повторно на пост губернатора Рязанской области
Николай Любимов не будет выдвигаться повторно на пост губернатора Рязанской области. Фото: пресс-служба Администрации президента России

Губернатор Рязанской области Николай Любимов решил не выдвигаться повторно на пост главы региона.

О своем решении не выдвигаться на пост губернатора Рязанской области снова Любимов рассказа в социальных сетях. Глава региона отметил, что благодарен своей команде за эффективную работу, а также каждому рязанцу, которые также помогали и выносили конструктивную критику.

«Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — заключил Любимов.

Также глава региона подчеркнул, что надеется быть полезным стране на новой должности. При этом он не забыл упомянуть, насколько родной для него стала Рязанская область.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Кировской области Игорь Васильев подает в отставку в связи с окончанием срока полномочий.

губернатор Николай Любимов Россия рязанская область


 

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