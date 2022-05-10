Губернатор Кировской области из-за окончания срока полномочий подал в отставку

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подает в отставку.

По словам Васильева, решение об отставке обосновано тем, что приближается окончание срока его полномочий. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу. Также Васильев добавил, что за прошедшие годы удалось добиться высоких результатов в целом ряде сфер.

«За 5 лет мы сделали большой шаг в дорожном строительстве, в развитии коммунальной сферы. Все эти позитивные начинания в Кировской области теперь буду поддерживать на федеральном уровне», — заключил глава региона.

Говоря о будущем, Игорь Васильев заявил, что хочет продолжить работать на федеральном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил о намерении покинуть свой пост, но остаться жить в регионе.