Губернатор Томской области Сергей Жвачкин покидает свой пост

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил о намерении покинуть свой пост.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном интернет-портала администрации области. Жвачкин сообщил, что ему в 2022 году ему исполнилось 65 лет, и на своем посте он уже 10 лет.

Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую её и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками», — заметил Жвачкин, добавив, что привык соблюдать законы.

Также, по словам главы региона, сейчас он является «одним из самых взрослых» губернаторов в стране. Жвачкин рассказал, что президент РФ Владимир Путин поддержал его решение.

Тем не менее, по словам главы региона, он не собирается уезжать из Томска, где живут его мама, жена, сестра, друзья и все дорогое и близкое, включая весь народ.

Ранее gazetsa.spb.ru писала, что в декабре 2021 года Иван Громов покинул пост главы Администрации Калининского района Санкт-Петербурга.