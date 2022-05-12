Небольшие дожди и похолодание прогнозируются в Петербурге 12 мая

Петербуржцев в четверг, 12 мая, ждет дождливая и прохладная погода.

Ненастную погоду в Петербурге сегодня устроит тыловая, холодная часть циклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, в течение дня будут идти небольшие дожди. А температура воздуха сегодня будет на несколько градусов ниже положенной по климату. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

За окном в Северной столице будет от +12 до +14 градусов, в Ленобласти температура будет колебаться от +10 до +15 градусов. Ветер западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 746 мм рт.ст., что ниже нормы.

Пятница в городе на Неве пройдет без существенных осадков, при этом будет немного теплее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ближайшую неделю в Петербурге будет стоять теплая, но немного дождливая погода, заявил синоптик Колесов.