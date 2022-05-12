Эрмитаж организует бесплатный вход в честь Дня музеев

Петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить Государственный Эрмитаж 18 и 19 мая.

Вход в Эрмитаж сделают бесплатным в честь Международного Дня музеев, который отмечается 18 мая, сообщили в пресс-службе музея.

По бесплатным билетам можно будет посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода.

Для посещения музеев без оплаты нужно будет забронировать билеты на сайте Эрмитажа, они будут доступны в разделе «День Музеев» после 15 мая. На одного человека будут выдавать не больше четырех билетов одного наименования.

А 19 мая — в третий четверг месяца — в Эрмитаж смогут бесплатно попасть льготные категории посетителей, в том числе несовершеннолетние, студенты, курсанты, аспиранты, интерны, многодетные семьи и другие.

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