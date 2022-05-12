Правительством Ленинградской области утверждена дорожная карта по строительству нового жилого района «Два моря» в городе Приморск

В основе дорожной карты лежат принципы комплексного развития городской территории: создание комфортной городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей и бизнеса.

Учитывая расположение нового жилого района и города Приморск на прибрежных территориях Финского залива, значительное внимание уделено рекреационной составляющей. Из 200 гектар территории, выделенной для реализации проекта, вдоль морского побережья на площади 73 гектара будет организован благоустроенный парк с культурно-досуговыми элементами: вело- и пешеходные дорожки с искусственным освещением, пляж, спортивные модули и детские площадки.

«В шаговой доступности для всех приморчан будет организовано парковое пространство для отдыха. Продолжением мероприятий по благоустройству прибрежных территорий в Приморске может стать строительство пешеходной набережной в бухте Катерлахти. Этот проект возможно реализовать в рамках конкурсов «Исторические поселения и малые города» или «Формирование комфортной городской среды», организуемых Минстроем России. Применение лучших практик по созданию привлекательных городских пространств – важный элемент развития города Приморск, формирования туристической привлекательности», – отметил Евгений Савкин, генеральный директор «Приморского УПК».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта направят 2,2 млрд рублей.