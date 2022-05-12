YouTube восстановил аккаунт телеканала «ЛенТВ24»

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный аккаунт телеканала «ЛенТВ24».

Как сообщает «ЛенТВ24», YouTube-канал был заблокирован администрацией платформы из-за онлайн-трансляции праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Тогда представители видеохостинга заявляли, что удаление канала было связано с нарушением правил YouTube.

Сейчас канал восстановлен. В редакцию «ЛенТВ24» поступило электронное сообщение от администрации видеохостинга о восстановлении доступа к каналу.

«Повторная проверка показала, что в вашем аккаунте YouTube нет нарушений Условий использования. Мы разблокировали его, поэтому он снова активен и вы можете им пользоваться», — заявили представители хостинга, также извинившись за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что YouTube удалил канал ЛенТВ24 из-за трансляции Парада Победы.