YouTube удалил канал ЛенТВ24 из-за трансляции Парада Победы

YouTube удалил канал ЛенТВ24 из-за трансляции праздничных мероприятий в День Победы.

Представители видеохостинга объяснили, что канал был удален в связи с «нарушением правил YouTube в отношении спама, мошенничества и обмана».

Гендиректор ЛенТВ24 Олег Черных отметил, что проблемы с платформой у телеканала уже давно. Канал уже дважды блокировался — за трансляцию пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова в Турции и за видео о событиях на Украине.

«За то, что мы посмели на YouTube показать праздничный эфир ко дню Победы из Ленинградской области и парад Победы на Красной площади, нас вначале заблокировали, а потом просто удалили канал», — рассказал Черных.

Трансляцию на 9 Мая на ЛенТВ24 посмотрело больше 120 тысяч пользователей из России, Украины, Германии, Франции, США и других стран. На момент удаления у канала было более 40 тысяч подписчиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЛенТВ24 проведет прямую трансляцию парада Победы и шествия Бессмертного полка в Гатчине.