ЛенТВ24 проведет прямую трансляцию парада Победы и шествия Бессмертного полка в Гатчине

Впервые ЛенТВ24 покажет прямую трансляцию парада Победы и шествия Бессмертного полка в Гатчине.

Трансляцию можно будет посмотреть в 9:20 утра 9 мая. Об этом рассказывает сам телеканал ЛенТВ24. Также корреспонденты подготовят специальные материалы о том, как встретили Победу в 1945 году города Ленобласти, а также сделают видеоэкскурсии по военно-историческом музеям и местам боевой славы региона.

Отмечается, что в прямом эфире и во всех социальных сетях ЛенТВ24 зрителям покажут прохождение Бессмертного полка в Гатчине, Выборге, Луге, Всеволожске и Волхове.

Генеральный директор ЛенТВ24 заметил, что для реализации прямого эфира на телеканале в Гатчине будет работать передвижная телевизионная станция, а также планируется прямое включение из городов воинской славы Ленинградской области, где также будут работать корреспонденты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге залпы праздничного салюта традиционно раздадутся 9 мая в 22:00 у Петропавловской крепости.