В России «белые воротнички» по спросу уступят «синим воротничкам»

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В России "белые воротнички" по спросу уступят "синим воротничкам". Фото: pixabay

По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем офисные сотрудники в России станут менее востребованными на рынке труда, чем представители рабочих профессий.

Уже сейчас дефицит специалистов в области рабочего производства наблюдается на рынке труда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад регулятора о денежно-кредитной политике и мнения экспертов.

В России ожидается переформатирование: так, в связи с налаживанием собственного производства из-за ухода иностранных компаний, спрос на представителей рабочих специальностей вырастет, а на офисных сотрудников — станет меньше.

По мнению специалистов, зарплаты рабочего класса могут подрасти на фоне стагнации дохода «белых воротничков». Для сохранения конкурентоспособности эксперты рекомендуют приобретать прикладные навыки, а также изучать азиатские языки.

Несмотря на это генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что сложившуюся ситуацию не стоит рассматривать однобоко. По его мнению, трудно предположить, что российский рынок труда не будет нуждаться в инженерах или технологах, относящихся к категории работников «умственного труда».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации на конец апреля стало в два с половиной раза больше работников по сравнению с началом марта.

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