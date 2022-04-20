Работников в простое в России стало больше в 2,5 раза

Работников в простое в России стало больше в 2,5 раза
Чисо работников в простое растет. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В России число работников в простое увеличилось в два с половиной раза, чем в начале марта. Это 98 тыс. человек. Как передает ТАСС, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Массовых увольнений в России нет. «Массовых высвобождений не отмечено»,— заявил он на заседании в Госдуме.

Ранее в HeadHunter сообщали, что безработица в России может вырасти до 5,7–7,5% или до уровня 2009 года — это худший сценарий.

По данным Центра стратегических разработок, до конца года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, а уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1–7,8%.

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