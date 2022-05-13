В Петербурге госпитализировали первого пациента, укушенного змеей, за сезон

Житель Петербурга попал в больницу после укуса змеи. Этот случай стал первым за этот год.
Заведующий отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава РФ в СЗФО Алексей Лодягин рассказал, что петербуржец попал в больницу после укуса змеи. Об этом сообщает Online.47.
Как стало известно, пострадавшему гражданину понадобилась госпитализация, но в скором времени после оказания помощи его отпустили домой. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, утверждают врачи.
Также Лодягин заметил, что во время майских праздников не было зафиксировано прироста числа пациентов с отравлением алкоголем. Таким образом, все праздничные выходные прошли в привычном режиме.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что началось исследование новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.