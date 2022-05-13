В Петербурге госпитализировали первого пациента, укушенного змеей, за сезон

Житель Петербурга попал в больницу после укуса змеи. Этот случай стал первым за этот год.

Заведующий отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава РФ в СЗФО Алексей Лодягин рассказал, что петербуржец попал в больницу после укуса змеи. Об этом сообщает Online.47.