В Петербурге госпитализировали первого пациента, укушенного змеей, за сезон

В Петербурге госпитализировали первого пациента, укушенного змеей, за сезон
В Петербурге госпитализировали первого пациента, укушенного змеей, за сезон. Фото: unsplash

Житель Петербурга попал в больницу после укуса змеи. Этот случай стал первым за этот год.

Заведующий отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава РФ в СЗФО Алексей Лодягин рассказал, что петербуржец попал в больницу после укуса змеи. Об этом сообщает Online.47.

Как стало известно, пострадавшему гражданину понадобилась госпитализация, но в скором времени после оказания помощи его отпустили домой. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, утверждают врачи.

Также Лодягин заметил, что во время майских праздников не было зафиксировано прироста числа пациентов с отравлением алкоголем. Таким образом, все праздничные выходные прошли в привычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что началось исследование новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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