Гинцбург анонсировал начало исследования вакцины против COVID на основе вирусоподобных частиц

Гинцбург анонсировал начало исследования вакцины против COVID на основе вирусоподобных частиц. Фото: pixabay

Гинцбург анонсировал начало исследования вакцины против COVID на основе вирусоподобных частиц. Фото: pixabay

Началось исследование новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

О начале исследования рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург . По его словам, препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Об этом пишут РИА Новости.

Эксперт отметил, что часть добровольцев уже получили вакцину, и при этом абсолютно никаких негативных реакций на прививку у них не наблюдалось.

«На основании этого можно сказать, что все хорошо», — заключил Гинцбург.

Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели. Однако, в отличие от «Спутника V», компоненты препарата одинаковые.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург сохраняет первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 321 петербуржец сдал положительный тест на COVID-19.