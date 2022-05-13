Гинцбург анонсировал начало исследования вакцины против COVID на основе вирусоподобных частиц

Гинцбург анонсировал начало исследования вакцины против COVID на основе вирусоподобных частиц
Гинцбург анонсировал начало исследования вакцины против COVID на основе вирусоподобных частиц. Фото: pixabay

Началось исследование новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

О начале исследования рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург . По его словам, препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Об этом пишут РИА Новости.

Эксперт отметил, что часть добровольцев уже получили вакцину, и при этом абсолютно никаких негативных реакций на прививку у них не наблюдалось.

«На основании этого можно сказать, что все хорошо», — заключил Гинцбург.

Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели. Однако, в отличие от «Спутника V», компоненты препарата одинаковые.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург сохраняет первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 321 петербуржец сдал положительный тест на COVID-19.

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