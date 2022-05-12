Петербург вновь стал лидером по заболеваемости коронавирусом

Петербург сохраняет первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 321 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 523 525 местных жителей. При этом 1 485 652 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 660 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 294 человек. Третье место у Татарстана — 189 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в реанимациях «красных зон» находятся более 200 петербуржцев.