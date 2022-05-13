Аналитик назвал курс рубля, который несет угрозу российскому бюджету

В настоящей ситуации курс российской валюты уже не слишком удобен для экономики, но настоящая угроза возникнет тогда, когда доллар опустится до 60 рублей, считает аналитик.

Экономика России ориентирована на экспорт, поэтому чтобы соблюдать торговый баланс ей выгоднее слабый рубль, однако достичь этого в сложившихся условиях трудно, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Эксперт подчеркнул, что снижение ключевой ставки до 14 % не остановило укрепление российской валюты потому, что экспорт се также сильно превосходит импорт.

Специалист отметил, что фактически рубль уже не свободно конвертируемая валюта, так как иностранные инвесторы не допускаются до торгов, а вывод валюты из страны находится под контролем Банка России. Таким образом. в сложившихся условиях регулятор должен предпринять все усилия, чтобы доллар не начал торговаться по 60 рублей.

По мнению Маслова, оптимальный курс — это около 80 рублей за доллар.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рубль занял одну из лидирующих позиций по укреплению против доллара с начала 2022 года среди валют развивающихся рынков.