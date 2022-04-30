Рубль оказался среди лидеров роста среди развивающихся валют

Рубль занял одну из лидирующих позиций по укреплению против доллара с начала года среди валют развивающихся рынков.

Как передает РИА Новости, лучший результат у бразильского реала. Он подорожал к доллару на «Форексе»с конца прошлого года по 29 апреля более чем на 14%.

За это же время рубль на Московской бирже прибавил 6,2%, колумбийское песо на «Форексе» — 2,5%.

Рубль укрепляется из-за притока экспортной выручки, это около 1,7 млрд долларов ежедневно, заявил Искандер Луцко из компании ITI Capital. Поэтому в апреле рост рубля превысил 18%, более того, сейчас российский рубль — единственная валюта в мире, за месяц укрепившаяся к доллару.

«Сильный рубль сейчас мало актуален и мало влияет на покупательскую способность и инфляцию ввиду падения импорта», — заключил Луцко.