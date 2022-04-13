Китайский эксперт: «газовый рубль» может сломать мировую валютную систему

Возникновене понятия «газовый рубль», появившееся в результате антироссийских санкций, может означать переломный момент существования международной валютной системы. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в статье издания «Хуаньцю шибао» научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

По его словам стремительный рост курса рубля говорит о том, что цель США и ЕС по быстрому разрушению экономики России оказалась недостижимой.

При этом нынешняя ситуация превратила международную систему расчетов в политический инструмент и оружие, отмечает Полин.

Он полагает, что нынешняя международная система расчетов на основе доллара и евро неизбежно претерпит серьезные изменения. Как считает эксперт, на первый план выйдут более конкурентоспособные международные валюты, более выгодные и удобные системы расчетов.

В то же время Полин признает, что в краткосрочной перспективе гегемонию доллара будет трудно поколебать, хотя изменения уже начались.