Вспышка «неизвестной лихорадки» поразила 350 тысяч человек в КНДР

Вспышка "неизвестной лихорадки" поразила 350 тысяч человек в КНДР. Фото: Pixabay

Вспышка "неизвестной лихорадки" поразила 350 тысяч человек в КНДР. Фото: Pixabay

В конце апреля КНДР накрыла волна «неизвестной лихорадки». На настоящий момент известно о 350 тысяч заболевших.

Как стало известно, 162,2 тысяч пациентов в Северной Корее уже выздоровели, а остальные 187,8 тысяч изолированы и проходят лечение. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

До это также стало известно, что в КНДР 12 мая зафиксировали более 18 тысяч больных коронавирусом, шесть из которых скончались.

В более подробной публикации агентства уточняется, что выявленные в четверг случаи также относятся к лихорадке. Таким образом, только в один день 12 мая лихорадка была выявлена у 18 тысяч человек по всей стране, всего к этому моменту 187 тысяч человек помещены в карантин и проходят лечение, заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

При этом прямого заявления о связи коронавируса и новой «неизвестной лихорадки» нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус.