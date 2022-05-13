Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Петербурге за сутки

Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Петербурге за сутки. Фото: Pixabay

Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Петербурге за сутки. Фото: Pixabay

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус.

О новой статистике летальности и заболеваний инфекцией сегодня, 13 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки коронавирус не смог забрать ни одну жизнь, а выздоровело от инфекции там 154 человека.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 651 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 377 464 человек, в том числе 105 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге снизился до 60%.