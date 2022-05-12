Коллективный иммунитет петербуржцев к COVID-19 снизился до 60%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Петербурге снизился до 60%.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что в городе становится меньше жителей с эффективным иммунитетом к COVID-19. Однако Северная столица все еще находится в лидерах по коллективному иммунитету среди других российских регионов.

Чиновник также напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса. По его словам, повторно прививаться нужно через полгода после болезни или окончания курса первичной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге не отменяют масочный режим. Глава городского управления ведомства подчеркнула, что вопрос об отмене этой меры находится не в ее компетенции.