Коллективный иммунитет петербуржцев к COVID-19 снизился до 60%

Коллективный иммунитет петербуржцев к COVID-19 снизился до 60%
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Петербурге снизился до 60%.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что в городе становится меньше жителей с эффективным иммунитетом к COVID-19. Однако Северная столица все еще находится в лидерах по коллективному иммунитету среди других российских регионов.

Чиновник также напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса. По его словам, повторно прививаться нужно через полгода после болезни или окончания курса первичной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге не отменяют масочный режим. Глава городского управления ведомства подчеркнула, что вопрос об отмене этой меры находится не в ее компетенции.

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