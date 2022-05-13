Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина

Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина. Фото: Pixabay

Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина. Фото: Pixabay

Власти Великобритании приняли решение ввести новый пакет санкций против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также некоторых родственников президента России Владимира Путина.

Помимо Алины Кабаевой в новый санкционный список попали бывшая жена Путина Людмила, двоюродные братья президента Роман и Игорь Путины, а также племянники Михаил Путин. Соответствующий список опубликован на сайте британского правительства.

Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения. Такие ограничения также введены введены против бабушки Алины Кабаевой Анны Зацепилиной, а также бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, гендиректора ООО «Морской порт Геленджик» Владимира Колбина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, юриста Виктора Хмарина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что антироссийские санкции Запада могут привести к серьезным последствиям, предупредил заместитель председателя Совета безопасноcти России Дмитрий Медведев. П его мнению, из-за разрушения глобальных цепочек поставок может произойти крупный логистический кризис.