Медведев предрек масштабный продовольственный кризис из-за санкций против России

Антироссийские санкции Запада могут привести к серьезным последствиям, предупредил заместитель председателя Совета безопасноcти России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале Медведев подчеркнул, что из-за разрушения глобальных цепочек поставок может произойти крупный логистический кризис. В свою очередь те страны, которые запрещают импорт российских энергоносителей, могут получить кризис в энергетике.

По мнению Зампред СБ, подрыв устойчивости национальных валют, инфляция и разрушение легальной системы защиты частной собственности закончатся валютно-финансовым кризисом.

При этом Медведев отметил, чего его запись «не прогноз», а также подчеркнул, что мир могут ждать и позитивные процессы, такие как создание новой архитектуры безопасности, «в которой де факто, а потом и де юре признаются сложившиеся реалии».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список продуктов из недружественных стран, запрещенных к ввозу в РФ.