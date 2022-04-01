Дмитрий Медведев предложил не покупать продукты у недружественных стран

Дмитрий Медведев предлагает заниматься спортом и самим есть свои продукты. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Дмитрий Медведев предлагает заниматься спортом и самим есть свои продукты. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил расширить список продуктов из недружественных стран, запрещенных к ввозу в Россию.

В своем телеграм-канале он написал, что Россия не будет покупать продукты у таких стран и поставлять им российские продукты и сельхозтехнику.

«И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить)», — заявил он.

«“Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!» — отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее Медведев исключил вероятность повторения дефолта 1998 года. По его словам, сейчас Россия гораздо лучше защищена, чем в 1998 году, поэтому повторение тех событий невозможно.