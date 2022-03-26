Медведев исключил вероятность повторения дефолта 1998 года

Медведев исключил вероятность повторения дефолта 1998 года
По словам Медведева, нынешняя ситуация отличается от кризиса 24-летней давности. Фото: Кремль

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сегодня Россия гораздо лучше защищена, чем в период дефолта 1998 года, поэтому повторение тех событий невозможно.

«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — заявил Медведев в разговоре с РИА Новости и RT.

По его словам, нынешняя ситуация отличается от кризиса 24-летней давности. Он напомнил, что тогда все сопротивлялись международному финансовому кризису, который был связан с возникновением финансового пузыря в США. Тем не менее, как отмечает Медведев, Россия справилась с этим достаточно быстра.

«А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил», — заявил зампред СБ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист назвал условия обрушения рубля.

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