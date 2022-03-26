Экономист назвал условия обрушения рубля

Экономист назвал условия обрушения рубля
Экономист предположил, в каком случае российская валюта может обрушиться. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал, в каком случае российская валюта может резко упасть.

По словам Казанского, экономическая ситуация сложилась уникальная — самые жесткие санкции против России за всю историю, блокировка банков, отток зарубежных компаний и возможные трудности с сырьем и комплектующими у российского бизнеса. Об этом пишет агентство «Прайм».

“Такая ситуация может сохраниться до конца марта с соответствующим «замиранием» курсов иностранных валют на текущем уровне”, — считает эксперт.

Экономист предположил, что российская валюта может обрушиться, если будет принято решение о полном торговом эмбарго в отношении РФ, включая энергоносители, а также при выводе страны из долларовых расчетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик считает, что ЕС постарается побыстрее отказаться от российских нефти и газа.

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