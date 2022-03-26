Аналитик считает, что ЕС постарается побыстрее отказаться от российских нефти и газа

Аналитик считает, что ЕС постарается побыстрее отказаться от российских нефти и газа
Есть шанс, что ЕС предпочтет побыстрее перейти на нефть и газ от других поставщиков.Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов предположил, что Евросоюз и другие «недружественные страны» усорят переход на нефть и газ от поставщиков не из России.

Специалист рассказал агентству «Прайм», что в первую очередь риском для российской валюты остается геополитика и развитие конфликта на Украине. Если будут введены новые антироссийские санкции, то рубль продолжит падение.

“Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)”, — считает Маслов.

По мнению аналитика, к укреплению рубля могут привести нормализация обстановки, успешные переговоры и завершение спецоперации на Украине. В таком случае торговля за валюту РФ окажется успешной.

Однако есть шанс, что ЕС предпочтет побыстрее перейти на нефть и газ от других поставщиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РФ ввела ограничения на движение денежных средств в недружественные страны.

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