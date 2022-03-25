РФ ввела ограничения на движение денежных средств в недружественные страны

Власти в ответ на западные санкции уже запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы. Фото: pexels

Власти в ответ на западные санкции уже запретили продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод средств из российской финансовой системы. Фото: pexels

Центральный Банк ввел ограничение на движение денег на 300 млрд долларов в недружественные страны.

ЦБ сообщает, что данная мера является почти что зеркальной. Российская Федерация, отвечая на частичную заморозку стран запада своих резервов, ограничила движение средств в недружественные страны.

Отмечается, что выплаты по корпоративному долгу отечественных компаний и госдолгу держателями долга из недружественных стран будут осуществляться только лишь с разрешения правительственной комиссии.

По информации Центробанка, международные резервы на 18 февраля обновили исторический максимум. Они достигли 643,2 млрд долларов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минфин США ввел действующие санкции на операции с золотом, имеющие отношении к ЦБ.