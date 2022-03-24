Минфин США ввел действующие санкции на операции с золотом, имеющие отношении к ЦБ

Минфин США ввел действующие санкции на операции с золотом, имеющие отношении к ЦБ
Минфин США ввел действующие санкции на операции с золотом, имеющие отношении к ЦБ. Фото: Pixabay

Министерство финансов США распространило действующие санкции на любые сделки с золотом, которые имеют отношение к Банку России.

Санкции распространяются на любые операции с золотом, связанные с Центробанком, заявили в Минфин США. Об этом пишут РИА Новости.

«Эти инструкции дают ясно понять, что любые трансакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, покрываются существующими санкциями», — подчеркивают в министерстве.

До этого Министерство финансов США ввело запрет своим гражданам на операции с ЦБ, ФНД и Минфином России, рассказали в ТАСС. Подобная мера направлена на «обездвиживание» любых активов ЦБ в США, отметили в ведомстве. Кроме того, предполагается, что ЦБ и ФНБ России из-за санкций лишатся доступа к активам в США или номинированным в долларах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американские сенаторы с Минфином США на этой неделе обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России на $132 миллиарда.

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