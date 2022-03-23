В США обсудят блокировку золотого резерва РФ на $132 млрд

Некоторые сенаторы уже допускают, что верхняя палата Конгресса одобрит законопроект уже на этой неделе. Фото: pixabay

Некоторые сенаторы уже допускают, что верхняя палата Конгресса одобрит законопроект уже на этой неделе. Фото: pixabay

Американские сенаторы обсудят на этой неделе с Минфином США законопроект о блокировке золотого резерва России на $132 миллиарда.

Как сообщает портал Axios, законопроект о блокировке российского золотого резерва был внесен в Конгресс две недели назад. Он предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов Центробанка РФ на $132 миллиарда.

По данным портала, некоторые сенаторы уже допускают, что верхняя палата Конгресса одобрит законопроект уже на этой неделе. Полномочиями вводить подобные санкции обладают не только сенаторы, но и президент США Джо Байден.

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