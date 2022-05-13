Петербургские художницы превращают стены больницы в тропические леса

В Северной столице появился новый проект, созданный по инициативе группы художниц, под названием «Добрые стены».

В рамках проекта петербургские художницы на безвозмездной основе решили заняться превращением стен в детских медицинских учреждениях города во что-то доброе и прекрасное. Так, например, сейчас идет работа над созданием целого тропического леса на стенах кардиореанимации Первой Детской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

Основательницы проекта убеждены, что положительные эмоции — это залог скорейшего выздоровления. Именно с такой целью создается уютная, неформальная атмосфера, в которой маленький пациент будет чувствовать себя комфортнее.

Инициативу поддержал главный врач Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий Александр Вадимович Гостимский.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге открылся новый лечебно-диагностический корпус Детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины на Васильевском острове.