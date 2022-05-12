На Васильевском острове открыли новый корпус детской больницы Святой Марии Магдалины

На Васильевском острове открыли новый корпус детской больницы Святой Марии Магдалины
В Петербурге открыли новый корпус детской больницы Святой Марии Магдалины. Фото: Смольный

В Петербурге открылся новый лечебно-диагностический корпус Детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины на Васильевском острове.

Как сообщили в городском правительстве, новый корпус больницы построили в кратчайшие сроки — всего за два года. Стационар рассчитан на 160 мест, он будет принимать детей из Василеостровского, Петроградского, Адмиралтейского, Приморского, Курортного и Центрального районов.

Фото: Смольный

В новом корпусе есть отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии. Он обеспечен новейшим оборудованием, которое позволит проводить сложнейшие нейрохирургические операции с минимальными осложнениями.

Фото: Смольный

Строительство и закупка оборудования обошлись в почти 600 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге к сентябрю появится 30 безопасных пешеходных переходов.

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