В Петербурге к сентябрю появится 30 безопасных пешеходных переходов

Новые переходы обещают создать к сентябрю текущего года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Новые переходы обещают создать к сентябрю текущего года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В 2022 году в Петербурге обустроят порядка 30 новых безопасных пешеходных переходов.

Как сообщили в Смольном, нерегулируемые пешеходные переходы появятся в 12 районах Петербурга. Новые безопасные «зебры» решили создать после многочисленных обращений горожан.

«Мы оборудуем дорожными знаками и разметкой «зебра» около 30 пешеходных переходов. Это важно для предотвращения аварий», — заявили в городской администрации.

Кроме того, на пешеходных переходах понизят уровень поребрика для удобства людей с ограниченными возможностями.

Новые переходы обещают создать к сентябрю текущего года. На сегодняшний день уже почти готовы девять переходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что внутреннее кольцо КАД в Ломоносовском районе частично перекроют до 25 мая. Дорожники перекроют вторую и третью полосы.