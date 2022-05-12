Внутреннее кольцо КАД в Ломоносовском районе частично перекроют до 25 мая

Две полосы будут перекрыты с 14 по 25 мая. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Две полосы будут перекрыты с 14 по 25 мая. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На внутреннем кольце КАД в Ломоносовском районе перекроют две полосы из-за дорожного ремонта.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт для ликвидации колейности проезжей части будут проводить на трехкилометровом участке между путепроводом над КАД в районе Центральной улицы и транспортной развязкой с дорогой к порту «Бронка».

Работы будут проводиться с 14 по 25 мая. Дорожники перекроют вторую и третью полосы, а на первой полосе автомобилистам запретят ехать быстрее 50 километров час. Всего на этом участке внутреннего кольца КАД три полосы движения, а колейность будут устранять на второй полосе.

В пресс-службе отметили, что сроки проведения ремонта могут измениться с учетом погодных условий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на развязке КАД с Приморским шоссе по 24 мая полностью перекроют разворотную петлю.