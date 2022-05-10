На развязке КАД с Приморским шоссе по 24 мая полностью перекроют разворотную петлю

На развязке КАД с Приморским шоссе по 24 мая полностью перекроют разворотную петлю. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке КАД с Приморским шоссе по 24 мая полностью перекроют разворотную петлю. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге при пересечении с Приморским шоссе планируется полное перекрытие съезда №1.

С 10 мая по 24 мая 2022 года разворотная петля на КАД будет полностью перекрыта для движения. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что на развязке КАД с Приморским шоссе будут вестись работы по замене деформационного шва, поэтому будет осуществлено полное перекрытие разворотной петли. Таким образом, автомобильное движение ограничат на съезде № 1 на две недели на километре 0+555 КАДа.

На месте работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтируют световую сигнализацию. Работы на участке будут идти круглосуточно, в две смены.

При этом автомобили смогут ездить по съезду № 3 развязки КАД с Приморским шоссе. Также движение автопотоков по Приморскому шоссе от станций «Черная речка», «Беговая» и «Старая деревня» будет осуществляться в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургских водителей предупредили о грядущем перекрытии съездов на развязке КАД с Волхонским шоссе.