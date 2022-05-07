На развязке КАД с Волхонским шоссе будут перекрывать съезды три ночи подряд

Водителей Петербурга предупредили о грядущем перекрытии съездов на развязке КАД с Волхонским шоссе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за дорожного ремонта по устранению колейности проезжей части будут полностью перекрываться съезды № 2 и №5 с внутреннего кольца КАД на Волхонское шоссе и №5 и №6 с внешнего кольца КАД на шоссе.

В ночь на 13 мая будут закрыты съезды №2, №3, №5 и №6, в ночь на 14 мая — съезд №5, в ночь на 15 мая — съезды №2, №3 и №6.

Автомобилисты не смогут по ним проехать в период с 22:00 до 8:00.

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД в районе Ломоносова временно движение будет осуществляться только по одной полосе.