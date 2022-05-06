На КАД в районе Ломоносова временно движение будет осуществляться только по одной полосе

На КАД в районе Ломоносова временно движение будет осуществляться только по одной полосе. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На КАД в районе Ломоносова временно движение будет осуществляться только по одной полосе. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожные службы займутся ремонтом КАД на участке между развязкой с Гостилицким шоссе и Центральной улицей в период с 9 по 20 мая, поэтому две полосы из трех будут временно перекрыты.

Помимо ограничения движения по 2 и 3 полосам на первой будет действовать ограничение по скорости до 50 км/ч. Всего на ремонтируемом участке дороги три полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация. Также информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы буду проводиться круглосуточно, в две смены.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 7 по 13 мая будут действовать новые ограничения движения сразу в трех районах Петербурга. Это также связано с дорожными работами.