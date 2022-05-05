С 7 по 13 мая ограничат движение по Школьной и Мельничной улицам поселка Песочный

С 7 по 13 мая ограничат движение по Школьной и Мельничной улицам поселка Песочный. Фото: Pixabay

С 7 по 13 мая ограничат движение по Школьной и Мельничной улицам поселка Песочный. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге с 7 по 13 мая будут действовать новые ограничения движения сразу в трех районах города. Это связано с дорожными работами.

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции сообщает, что дважды планируется перекрытие движения по Зеленкову переулку от Ловизского переулка до Беловодского переулка Выборгского района в связи со строительством газопровода. В первый раз — с 10 по 22 мая, — а второй, — с 20 по 26 июня.

Также с 7 мая по улицам Школьная и Мельничная поселка Песочный будет введено ограничение движения, которое продлится до 14 и 13 мая соответственно. В связи со строительством газопровода С 11 по 18 мая будет закрыто движение по Гагаринской улице города Сестрорецк.

Эстонская и Дуговая улицы в Приморском районе будут закрыты в период с 7 по 16 мая. Здесь планируется прокладка инженерных сетей.

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