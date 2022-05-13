Эксперт предположил, что «неизвестная лихорадка» в Северной Корее — это коронавирус

Эксперт предположил, что "неизвестная лихорадка" в Северной Корее - это коронавирус. Фото: Pixabay

Эксперт предположил, что "неизвестная лихорадка" в Северной Корее - это коронавирус. Фото: Pixabay

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что вспышка «неизвестной лихорадки» в КНДР может быть коронавирусной инфекцией.

Вознесенский отметил, что в случае, если болезнь сопровождается лихорадкой, то речь, вероятнее всего, идет об инфекционном заболевании. Об этом он рассказал РИА Новости.

Также эксперт добавил, что инфекционные заболевания характеризуются массовостью. По мнению Вознесенского, если инфекция охватила более 300 тысяч человек, можно предположить, что она передаётся воздушно-капельным путем, таким образом она относится к группе респираторно-вирусных инфекций.

«Вероятность того, что это какое-то новое, неизвестное науке вирусное респираторное заболевание. — я бы не стал ставить на этот постулат какую-то большую ставку», — заключил эксперт, предполагая, что речь все же идет о COVID-19.

Вспышка «неизвестной лихорадки«, зафиксированная в КНДР, затронула 350 тысяч человек. На настоящий момент уже те, кто прошли лечение.