В Отрадном рабочий на стройке обнаружили останки человека в спортивном костюме

В Отрадном рабочий на стройке обнаружили останки человека в спортивном костюме
В Отрадном рабочий на стройке обнаружили останки человека в спортивном костюме. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленинградской области мужчина наткнулся на человеческие останки, которые были одеты в спортивный костюм.

О своей жуткой «находке» мужчина сразу же сообщил в экстренные службы. Как стало известно Gazeta.SPB, звонивший работает прорабом на стройке, и останки попались ему на строительной площадке.

По прибытию на место инцидента удалось установить, что около 17:20 во время проведения строительных работ на участке ООО «Эмпериум» , расположенном на Ленинградском шоссе, 1А, были обнаружены останки человека, при этом пол и возраст установить не удалось.

В настоящий момент останки направлены в морг для установления причины смерти. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 мая в ГБУЗ ЛО «Гатчинской КМБ» поступил мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Состояние пострадавшего оценивается как «тяжелое».

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