В Гатчине на следующий день после дня рождения девушку заподозрили в ножевом

В Гатчине на следующий день после дня рождения девушку заподозрили в ножевом. Фото: pixabay

В Гатчине на следующий день после дня рождения девушку заподозрили в ножевом. Фото: pixabay

В пятницу, 13 мая, в ГБУЗ ЛО «Гатчинской КМБ» поступил мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Состояние пострадавшего оценивается как «тяжелое».

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчину 24 лет доставили в больницу около 18:46 от квартиры дома 3 по улице Урицкого в Гатчине. До этого около 16:54 об инциденте сообщил очевидцев через экстренные службы.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и «по горячим следам» задержали на месте происшествия 28-летнюю женщину, которая подозревается в совершении преступления. Что произошло между двумя молодыми людьми полицейским предстоит выяснить, за день до произошедшего у девушки был день рождения. С места преступления изъяли нож.

У пострадавшего диагностировали проникающее колото-резанное ранение грудной клетки. Подозреваемая помещена в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все детали происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Фрунзенском районе сын пенсионерки обнаружил женщину мертвой в собственном доме. Все произошло 13 мая.