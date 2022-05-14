В квартире на Димитрова сын пенсионерки обнаружил ее труп с разбитой головой

В квартире на Димитрова сын пенсионерки обнаружил ее труп с разбитой головой. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В квартире на Димитрова сын пенсионерки обнаружил ее труп с разбитой головой. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В пятницу, 13 мая, во Фрунзенском районе сын пенсионерки обнаружил женщину мертвой в собственном доме.

Об инциденте стало известно около 12:03, тогда в экстренные службы поступил звонок от некого гражданина, который утверждал, что в квартире на Димитрова, 15, корпус 2 находится его мертвая мать. Как стало известно Gazeta.SPB, у женщины был пробит правый весок.

На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержали пятидесятилетнего мужчину, который также являлся родственником погибшей. Выяснилось, что раньше он уже получал приговор в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком за применение насилия в отношения представителя власти. В этот раз мужчину задержали на основании того, что он уклонился от осмотра на наркотические средства, составлен протокол. В настоящий момент подозреваемый помещен в СПСЗЛ.

Труп погибшей направили в морг для установки причины смерти. С места преступления правоохранительные органы изъяли следы рук, биоматериалы и след обуви.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что женщина 66-лет сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии из-за падения с 4 этажа. Ей оказывают помощь врачи.