Пенсионерка попала в реанимацию после падения с четвертого этажа на Шлиссельбургском проспекте

Пенсионерка попала в реанимацию после падения с четвертого этажа на Шлиссельбургском проспекте
Пенсионерка попала в реанимацию после падения с четвертого этажа на Шлиссельбургском проспекте. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Женщина 66-лет сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, ей оказывают помощь врачи.

Падение из окна 4 этажа закончилось для пенсионерки с Шлиссельбургского проспекта реанимацией. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что все произошло 12 мая. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытую травму живота с повреждением внутренних органов, аспирационный синдром.

По словам сына женщины, его мать перенесла уже несколько инсультов и на протяжение последних 6 месяцев не говорила. В квартире пенсионерка проживает вместе с мужем. Позже выяснилось, что в момент произошедшего мужчина был пьян. Его задержали до выяснения обстоятельств.

Детали инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 мая в квартирном пожаре в Пушкинском районе Петербурга пострадала женщина. Возгорание по неустановленной причине началось на кухне однокомнатной квартиры. Обгорела обстановка на площади в 6 квадратных метров.

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