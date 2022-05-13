Пенсионерка попала в реанимацию после падения с четвертого этажа на Шлиссельбургском проспекте

Женщина 66-лет сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, ей оказывают помощь врачи.

Падение из окна 4 этажа закончилось для пенсионерки с Шлиссельбургского проспекта реанимацией. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что все произошло 12 мая. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытую травму живота с повреждением внутренних органов, аспирационный синдром.