Из загоревшейся квартиры на Колпинском шоссе госпитализировали женщину

В квартирном пожаре в Пушкинском районе Петербурга пострадал один человек.
Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, в ночь на 12 мая загорелась квартира в доме №57 по Колпинскому шоссе. Местные жители вызвали пожарных в час ночи.
Возгорание по неустановленной причине началось на кухне однокомнатной квартиры. Обгорела обстановка на площади в 6 квадратных метров.
В борьбе с огнем участвовали 15 человек личного состава МЧС и три специальные машины. На тушение пожара ушел час.
ЧП не обошлось без пострадавших. Из загоревшейся квартиры госпитализировали одну женщину.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали водителя, напавшего на инспекторов ДПС с газовым баллончиком. Стражи порядка получили химические ожоги глаз.