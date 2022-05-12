Из загоревшейся квартиры на Колпинском шоссе госпитализировали женщину

Из загоревшейся квартиры на Колпинском шоссе госпитализировали женщину
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В квартирном пожаре в Пушкинском районе Петербурга пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, в ночь на 12 мая загорелась квартира в доме №57 по Колпинскому шоссе. Местные жители вызвали пожарных в час ночи.

Возгорание по неустановленной причине началось на кухне однокомнатной квартиры. Обгорела обстановка на площади в 6 квадратных метров.

В борьбе с огнем участвовали 15 человек личного состава МЧС и три специальные машины. На тушение пожара ушел час.

ЧП не обошлось без пострадавших. Из загоревшейся квартиры госпитализировали одну женщину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали водителя, напавшего на инспекторов ДПС с газовым баллончиком. Стражи порядка получили химические ожоги глаз.

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