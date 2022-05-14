В Выборгском районе Ленобласти пенсионер отдал мошенникам более двух миллионов

В Выборгском районе Ленобласти пенсионер отдал мошенникам более двух миллионов. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленобласти пенсионер отдал мошенникам более двух миллионов. Фото: Pixabay

В Выборге пенсионер лишился более двух миллионов, пытаясь сохранить свои сбережения.

В пятницу, 13 мая, около 12:30 в правоохранительные органы обратился 70-летний мужчина, который рассказал, что он подвергся уловкам мошенников. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина практически добровольно перевел злоумышленникам 2 330 000 рублей.

А все произошло за каких-то 4 дня. В период с 9 по 13 мая пенсионеру звонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Почта Банк» и сообщил, что со счетом пенсионера происходят мошеннические действия, поэтому необходимо перевести все денежные средства на резервный счёт. Звонивший не соврал, но обвел вокруг пальца доверчивого гражданина. Он указал пенсионеру, на какие счета нужно перевести деньги, что пострадавший и сделал.

В день обращения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на протяжении всего дня тринадцатого мая с подозрительных электронных адресов учебным и судебным заведениям, администрациям районов, отелям, музеям, гостиницам Петербурга и Ленинградской области поступали сообщения о минировании.