С утра до вечера пятницы лжеминеры продолжали атаковать Петербург и Ленобласть

На протяжении всего дня с 10:06 по 20:24 тринадцатого мая с подозрительных электронных адресов учебным и судебным заведениям, администрациям районов, отелям, музеям, гостиницам Петербурга и Ленинградской области поступали сообщения о минировании.

В общей сложности за пятницу поступило 33 сообщения об угрозе взрыва. Как стало известно Gazeta.SPB, в результате осмотра 578 объектов, среди которых были 72 станции метрополитена, 1 торгово-развлекательный комплекс, 147 отелей, 250 мостов, 76 судебных заведений, 29 учебных заведений, 3 музея, а также прилегающих к объектам территорий взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В результате была поведена эвакуация 522 человек, а именно 150 человек из 7-и судов и 372 человека из 1 учебного заведения. В остальных случаях по решению администрации эвакуация не проводилась. Полностью закончили все мероприятия по проверке сотрудники только в 22:30.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге неизвестные снова угрожали взорвать суды 13 мая. Под удар также попало и главное здание СПБГУ.