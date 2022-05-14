Петербуржцы массово жалуются на извещения о несуществующих долгах за капремонт

Петербуржцы массово жалуются на извещения о несуществующих долгах за капремонт. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Петербуржцы массово жалуются на извещения о несуществующих долгах за капремонт. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Жителям Санкт-Петербурга стали приходить уведомления о несуществующих в действительности долгах за капитальный ремонт.

В социальных сетях горожане массово возмущаются тем, что получают уведомления о тех долгах за капремонт, которых на самом деле быть не может. Об этом рассказала газета «Деловой Петербург».

Пострадавшие граждане считают, что посредник между плательщиком и фондом МКД с июля 2021 года не перечислял платежи. В результате сейчас пострадавшим необходимо подавать заявления и добиваться перерасчёта.

Отмечается, что долги за неуплату по капитальному ремонту насчитали за период от двух до девяти месяцев. В связи со сложившейся ситуацией петербуржцы советуют жителям города проверять все данные по квитанциям самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что существует вероятность гасить долги с большой выгодой для себя, считает член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт. Для этого, по его словам, надо наладить диалог с коллекторами.