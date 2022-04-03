Коллектор рассказал, как можно списать 50% долга

Граждане могут гасить долги с большой выгодой для себя, считает член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт. Для этого, по его словам, надо наладить диалог с коллекторами.

Арт отметил, что если долг банк уже передал коллектору, то у должника гораздо больше возможностей его списать, нежели когда задолженность была перед банком.

В интервью радио Sputnik Арт заявил, что «у коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка».

Это связано с тем, что банк ограничен правилами финансового регулятора, а коллектор нет. Именно поэтому он может предложить списание долгов, реструктуризацию или кредитные каникулы сверх общих правил.

Как утверждет коллектор, иногда скидка по долгу может достигать 50% и более. Это связано с тем, что коллекторы покупают долг у банка «за копейки». И если должник способен отдать хотя бы половину долга, коллектор пойдет на такое соглашение «с большим удовольствием». По словам эксперта, он сам «так когда-то списал кредит».

Ранее Gazeta.SPb писала, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оштрафовал на крупную сумму коллекторское агентство, сотрудники которого ошибочно требовали долг с 86-летнего петербуржца.