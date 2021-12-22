Коллекторское агентство ошибочно требовало с 86-летнего петербуржца долг

Судебные приставы помогли пенсионеру. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли пенсионеру. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил крупный штраф коллекторскому агентству, сотрудники которого ошибочно требовали с пожилого петербуржца долг.

Основанием для проверки стало заявление 86-летнего горожанина, который пожаловался на действия организации, осуществляющей функции по возврату просроченной задолженности.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов города, мужчине было направлено письменное уведомление от организации с напоминанием о необходимости выплаты имеющегося долга. Кроме того, коллекторы дважды навещали пенсионера.

Приставы выяснили, что коллекторы ошибочно требовали долг с петербуржца. ФИО пенсионера и ФИО настоящего должника были идентичными, как и дата/месяц рождения, однако годы рождения мужчин были разные — 1935 и 1975 годы.

В результате допущенная ошибка привела к нарушению прав и законных интересов пожилого мужчины. Суд привлек финансовую компанию к административной ответственности. Теперь компании придется выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за год в Санкт-Петербурге составили 289 административных протоколов в отношении юридических лиц, которые нарушили права граждан, осуществляя возврат просроченной задолженности.