Коллекторское агентство ошибочно требовало с 86-летнего петербуржца долг

Коллекторское агентство ошибочно требовало с 86-летнего петербуржца долг
Судебные приставы помогли пенсионеру. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил крупный штраф коллекторскому агентству, сотрудники которого ошибочно требовали с пожилого петербуржца долг.

Основанием для проверки стало заявление 86-летнего горожанина, который пожаловался на действия организации, осуществляющей функции по возврату просроченной задолженности.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов города, мужчине было направлено письменное уведомление от организации с напоминанием о необходимости выплаты имеющегося долга. Кроме того, коллекторы дважды навещали пенсионера.

Приставы выяснили, что коллекторы ошибочно требовали долг с петербуржца. ФИО пенсионера и ФИО настоящего должника были идентичными, как и дата/месяц рождения, однако годы рождения мужчин были разные — 1935 и 1975 годы.

В результате допущенная ошибка привела к нарушению прав и законных интересов пожилого мужчины. Суд привлек финансовую компанию к административной ответственности. Теперь компании придется выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за год в Санкт-Петербурге составили 289 административных протоколов в отношении юридических лиц, которые нарушили права граждан, осуществляя возврат просроченной задолженности.

коллекторы новости СПб судебные приставы


 

Новости партнеров
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
На АЗС сети «Газпромнефть» запущен новый сервис оплаты кофе в мобильном приложении
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ДТП под Петербургом погибли два пенсионера
Слесарь из Петербурга перевел на «безопасные счета» 6 млн рублей
Коллекторское агентство ошибочно требовало с 86-летнего петербуржца долг
Подозреваемый в сексуальном насилии заманил 10-летнего мальчика, ...
Пьяную мигрантку изнасиловали в такси в центре Петербурга
В Мурино задержан подозреваемый в совершении действий сексуального ...
Задержан житель Мурино, устроивший пьяную стрельбу из автомата по прохожим
До -25 градусов ожидается в Ленобласти в четверг