За год в Петербурге составили почти 300 протоколов в отношении коллекторских агентств

За год в Петербурге составили почти 300 протоколов в отношении коллекторских агентств
За год в Петербурге составили почти 300 протоколов в отношении коллекторских агентств. Фото: pixabay

За минувшие 11 месяцев в Санкт-Петербурге составили 289 административных протоколов в отношении юридических лиц, которые нарушили права граждан, осуществляя возврат просроченной задолженности.

В результате коллекторы по решению суда и Главного управления Федеральной службы судебных приставов должны будут выплатить штрафы на общую сумму около 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За год в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу поступило около 2 400 жалоб на коллекторов, которые осуществляли деятельность по возврату просроченной задолженности. Граждан не устраивают многочисленные телефонные звонки и смс-сообщения. которые иногда доходят даже до родственников и друзей. Это считается нарушением закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге бывший доцент кафедры Морской академии был уличен в получении взятки, за что должен будет заплатить штраф в 550 тысяч.

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