Доцент кафедры Морской академии в Петербурге за взятку заплатит 550 тысяч

Доцент кафедры Морской академии в Петербурге за взятку заплатит 550 тысяч . Фото: "Яндекс.Карты"

Доцент кафедры Морской академии в Петербурге за взятку заплатит 550 тысяч . Фото: "Яндекс.Карты"

В Санкт-Петербурге доцент кафедры Морской академии был уличен в получении взятки. Теперь благодаря всем собранным доказательствам мужчина получил наказание в виде штрафа на 550 тысяч рублей.

Суд в Петербурге признал достаточными для вынесения приговора доказательства, которые были собраны следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Бывшему доценту кафедры ФГОУ ВПО «Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова» придется ответить за получение взятки, отмечается в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления следственного управления на транспорте.

Мужчина признан виновным по статьям «Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя» и «служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности».

Было установлено, что в марте 201 года доцент кафедры получил от студента 20 тысяч за зачет по дисциплине без фактической проверки его знаний, после чего внес ложные сведения в учебную ведомость.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге задержали трех подозреваемых мужчин. которые могли забрать деньги у пенсионеров.